Hambacher Forst - Einsatzkräfte setzen Räumung am Freitag fort

Seit 7.38 Uhr läuft der Einsatz am Hambacher Forst weiter. Gestern wurden drei Baumhäuser entfernt, mit der Demontage des vierten wurde begonnen. Dieses soll nun in den Morgenstunden weiter abgebaut werden. Die Versammlung der Protestler am Vorabend verlief wohl ohne größere Vorkommnisse. "Einige sind zwischenzeitlich in den Wald geflüchtet, wurden aber schnell wieder eingefangen", so eine Polizeisprecherin. Derzeit befinden sich sieben Aktivisten in Gewahrsam der Polizei.