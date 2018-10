Hambacher Forst: Eine deutsche Waldanschauung

Düsseldorf Der Widerstand gegen die mögliche Rodung des Hambacher Forsts nährt sich aus alten Quellen: der Faszination für den deutschen Wald. Sein Mythos hat auch die Geschichte unseres Landes begleitet. Ein Essay.

Vehemente Proteste gegen den Tagebau, wie an diesem Samstag am Hambacher Forst, gab es schon lange; als die ersten Häuser weichen mussten, der Krater immer größer wurde und der Grundwasserspiegel im Umland zu sinken begann. Doch selten war der Widerstand so emotional und eklatant wie jetzt bei der geplanten Rodung des Hambacher Forstes. Dieser Wald ist längst zu einem Symbol für den Klimaschutz geworden. Auch darum spielt die überschaubare Größe des umkämpften Areals keine Rolle. Das Waldstück an der Kante des Abbaugebietes wurde zum Mahnmal. Und dass es das werden konnte, liegt auch am Mythos Wald, der die Geschichte Deutschlands flankiert und sogar bei seiner vermeintlichen Geburtsstunde bedeutsam war: Die sogenannte Schlacht im Teutoburger Wald ließ das germanische Selbstbewusstsein wachsen. Hermann wurde zum Befreier Germaniens, und dass der römische Historiker Tacitus dies überlieferte, war ein Beleg besonderer Güte. Seine verloren geglaubte Schrift „Germania“ wurde in der Renaissance wiedergefunden – also noch rechtzeitig für das erwachende Nationalgefühl, bei dem das „Deutschtum“ mit dem Wald verbandelt schien.