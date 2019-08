Hambacher Forst : Drei Bienenvölker liefern „Hambi-Honig“

Merzenich Der Hambacher Forst wird von Klima- und Umweltschützern „Hambi“ genannt. Dass es jetzt einen Original „Hambi-Honig“ gibt, ist natürlich mehr als nur eine schöne Idee.

Drei Bienenvölker haben am und ihm Hambacher Forst fleißig Nektar gesammelt, jetzt gibt es den ersten „Hambi-Honig“ zu kaufen. 100 Kilogramm Blütenhonig sind im ersten Jahr zusammengekommen, teilte die am Tagebau Hambach gelegene Gemeinde Merzenich am Montag mit. In dem Honig-Projekt arbeiten Gemeinde, Bürger, ein Landwirt und ein Imker zusammen. „Hambi“ ist in der Klimaschutz-Bewegung der Kurzname für den Hambacher Forst.