Sierid Eckert-Hoßbach (53) und „Hops“ Hoßbach (52) sind aus dem Westerwald angereist, in einem Sammel-Bus in Limburg eingestiegen, um heute mit dabei zu sein. Der Rollstuhl und der Feldweg haben sie nicht davon abgehalten, heute mit vor Ort zu sein: wir haben nur eine Luft, eine Wasserquelle und eine Erde - das ist so wichtig und braucht unser aller Schutz! Dafür steht dieser Wald.“