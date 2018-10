Hambacher Forst: Der Konflikt um die Rodung durch RWE geht weiter

Ein Ende in Hambach ist nicht in Sicht

Kerpen Die Jubelschreie der Baumschützer nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster zum Rodungsstopp im Hambacher Forst sind nachvollziehbar. Aber verfrüht.

Was nun? Das Urteil ist eine gute Gelegenheit für beide Seiten, inne zu halten. Die Grünen, die heute so und morgen so entscheiden, sollten ihre Kräfte auf einen konstruktiven Beitrag in der Kohlekommission konzentrieren. Dort geht es um ein realistisches Szenario für den Ausstieg aus der Braunkohle, inklusive Versorgungssicherheit. In Einklang mit den Interessen Zehntausender Beschäftigter und ihrer Familien.