Schwierige Löscharbeiten : Baumhaus im Hambacher Forst ausgebrannt - ein Mann schwer verletzt

Flammen sind an einem Baumhaus im Hambacher Forst zu sehen. Bei einem Brand in einem Baumhaus im Hambacher Forst ist ein Mann verletzt worden. Foto: dpa/Alexander Franz

Kerpen Bei einem Brand in einem Baumhaus im Hambacher Forst ist ein Mann am Montagabend schwer verletzt worden. Er wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus geflogen.

Details zur Brandursache und zur Identität des Verletzten waren laut Polizei zunächst nicht bekannt. Den Angaben zufolge ist die Identität noch nicht abschließend geklärt. Der Mann habe keine Ausweispapiere bei sich gehabt und sei aufgrund seiner Verletzungen noch nicht vernehmungsfähig gewesen, sagte ein Sprecher am Dienstagmorgen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. „Barrikaden auf den Wegen behindern die Löscharbeiten stark“, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem befand sich das Baumhaus in einer Höhe von etwa vier Metern. Nach etwa drei Stunden war der Brand gelöscht - und das Baumhaus zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser oder weitere Bäume konnten die Einsatzkräfte jedoch verhindern.

Der Hambacher Forst gilt als Symbol der Auseinandersetzung zwischen Klimaschützern und der Kohlebranche. Immer wieder kommt es in dem Gebiet zu Zwischenfällen. Erst Ende Dezember war das Zelt der Mahnwache am Hambacher Forst ausgebrannt.

(siev/dpa)