Liveblog: Junge Aktivistin „Eule“ sitzt seit September in U-Haft

Bei den Anti-Kohle-Protesten am Wochenende hat die Polizei 187 Menschen festgenommen, vor allem wegen Hausfriedensbruchs, Landfriedensbruchs und Widerstandes gegen Polizeibeamte. Die Polizei habe wegen des großen Einsatzraums zwar nicht alle Straftaten, aber "schlimme Szenarien" verhindern können, sagte Polizeipräsident Dirk Weinspach am Montag.

Bei Protesten hatte das Aktionsbündnis "Ende Gelände" einen Bagger besetzt und mit Tausenden Aktivisten mehr als einen Tag lang den Kohlenachschub aus dem Tagebau Hambach für die Kraftwerke abgeschnitten. Bei dem Einsatz wurden 14 Polizisten verletzt. "Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass die Menschen in der Region nun zur Ruhe kommen", sagte Weinspach.