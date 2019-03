Liveblog zum Hambacher Forst: RWE lehnt Vergleich im Prozess ab

Seit dem 14. Februar prüft die Polizei Hinweise, nach denen Anti-Kohle-Aktivisten denmit einer Sitzblockade lahmlegen wollen. Es werde untersucht, wie ernst die Hinweise zu nehmen seien. Erst aufgrund eigener Erkenntnisse werde entschieden, ob das Sicherheitskonzept angepasst werden muss, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der „ Express “ berichtete, es gebe Hinweise, „dass linksextreme Chaoten den Kölner Rosenmontagszug stoppen wollen“.(CDU) will bei dem Zug in einer maßgeschneiderten Uniform auf einem Wagen mitfahren. Der Innenminister gilt bei den Aktivisten als eine Art Reizfigur, nachdem es bei der groß angelegten Baumhaus-Räumung im Braunkohlegebiet am Hambacher Forst zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen dem Minister und den Aktivisten gekommen war.