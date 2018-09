Umweltaktivisten haben sich an die Schienen der Hambach-Bahn gekettet und blockieren so die Kohle-Zufuhr in die Kraftwerke Neurath und Niederaußem. Das bestätigt die Polizei. Acht Aktivisten hätten sich in beide Richtungen unterhalb der Gleise im Braunkohlerevier verkettet, teilte ein RWE-Sprecher mit. Ein Lokführer habe Handzeichen bemerkt und rechtzeitig bremsen können. Die Polizei sei vor Ort. Die Initiative Zucker im Tank twitterte, die Aktivisten hätten vier dicke Betonklötze und ein Betonfass genutzt. Das werde wohl dauern, bis die Gleise wieder geräumt seien.



"Von den Baumhäusern haben wir bislang keine Meldung erhalten, dass Aktivisten sich dort festgekettet hätten", so die Sprecherin der Polizei Aachen.