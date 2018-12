Liveblog: Erneut Ausschreitungen am Hambacher Forst

Eine Gruppe von Aktivisten wollte am Samstag zum Tagebau Inden gelangen. Dabei liefen sie auch durch Ackerflächen. Ein Landwirt zeigte eine Gruppe von Demonstranten daraufhin wegen Sachbeschädigung an. Ein anderer Landwirt fuhr mit einem Traktor auf die Aktivisten zu, das bestätigte die Polizei Aachen gegenüber unserer Redaktion. Die Polizei griff sofort ein und hinderte den Mann daran, näher an die Demonstranten heranzufahren. Laut Demonstranten soll der Landwirt während der Fahrt eine Waffe in der Hand gehabt haben. Der Landwirt dementiert das jedoch, so der Polizeisprecher. Der Indener wurde zunächst festgenommen und nach einigen Stunden wieder entlassen.

Laut Staatsanwaltschaft Aachen wurde zwar ein Verfahren gegen den Landwirt eingeleitet, allerdings liegt der Fall der Staatsanwaltschaft noch nicht vor. „Es handelt sich dabei auf jeden Fall nicht um versuchten Mord und der Mann wurde auch nicht in Untersuchungshaft genommen“, sagt Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts gegenüber unserer Redaktion. Ob es sich um ein juristisches Vergehen handele und wenn um welches, müsse man noch klären, so Schlenkermann-Pitts. (Recherche: Susanne Hamann)