Wie geht es jetzt mit den Protesten des Aktionsbündnisses "Ende Gelände" weiter? Die Aktivisten rechnen damit, dass in den kommenden Tagen tausende Menschen anreisen, die sich dem Protest übers Wochenende anschließen wollen. Das Protestcamp auf dem Sportplatz in Kerpen-Manheim, in dem sich die Braunkohle-Gegner versammeln wollten, ist jedoch in der Nacht geräumt worden. Der Protest war von den Behörden zwar genehmigt, aber nicht an dieser Stelle. Die Polizei hatte den Demonstranten einen Standort zugewiesen, der weiter entfernt vom Hambacher Forst bei Jülich liegt.