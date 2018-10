Hambacher Forst - aktuell: Aktivisten blockieren Autobahn und Bahnstrecke

Christoph Pauli ist als Reporter für den Zeitungsverlag Aachen und die Rheinische Post bei den Demos im Rheinischen Braunkohlerevier vor Ort. Er sagt, für die Polizei ist die. Aus den Demonstrationszügen scheren immer wieder Teilnehmer aus. Stellen will sie die Polizei aus Sicherheitsgründen nicht an den Kanten der Tagebaugebiete, sondern in den Sohlen. Wegen des trockenen Sommers ist die Gefahr an den Tagebau-Abbruchkanten derzeit besonders hoch. Mehr Informationen finden Sie auch bei den Kollegen der Aachener Zeitung.