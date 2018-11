Hambacher Forst: Aktivisten planen „Bürgerordnung“ mit Verhaltenstipps für Waldbesetzer-Neulinge

Ein Aktivist sägt im Hambacher Forst an einem Baumstamm (Archivfoto). Foto: dpa/Ina Fassbender

Kerpen Immer wieder kommen unerfahrene Waldbesetzer in den Hambacher Forst. Eine Art Hausordnung von alteingesessen Besetzern soll den Aktivisten-Neulingen dabei den Weg weisen. Der rechtmäßige Waldbesitzer RWE kritisiert die Maßnahmen.

Neulinge unter den Aktivisten im Hambacher Forst sollen eine Art Leitlinie bekommen, damit sie dem Wald durch ihr Verhalten nicht schaden. Eine Arbeitsgruppe unter anderem mit Vertretern der Bürgerinitiative „Buirer für Buir“ und alt eingesessenen Waldbesetzern will dazu kurzfristig eine so genannte Bürgerordnung für den Wald am Braunkohletagebau entwickeln, sagte Andreas Büttgen von der Bürgerinitiative. Diese neuen Leute müssten für die Natur- und Artenschutzbelange des Waldes sensibilisiert werden.