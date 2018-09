Hambacher Forst: Abholzung nicht zu verhindern, sagt Laschet

Kerpen 10.000 Menschen haben nach Veranstalterangaben im Hambacher Forst gegen die Abholzung des Waldes protestiert. Während Naturschützer warnen, gibt der NRW-Ministerpräsident bekannt: Der Forst ist praktisch schon Geschichte.

Der Umweltexperte und Buchautor Peter Wohlleben hat eindringlich vor der Abholzung des Hambacher Forsts zur Braunkohle-Förderung gewarnt. „Das ist einer der letzten wirklich alten deutschen Laubwälder, also letztlich unser Regenwald, der mit Volldampf abgeholzt werden soll“, sagte Wohlleben am Sonntag im Hambacher Forst der Deutschen Presse-Agentur. „Das wäre ein katastrophales Signal gegen den Klimaschutz.“

Nur noch 0,3 Prozent der deutschen Wälder seien wirklich intakte alte Laubwälder. Doch sie seien enorm wichtig für den Klimaschutz. Denn sie nähmen alte Laubwälder nicht nur viel CO2 auf, sondern sie kühlten die Temperaturen herunter - der Unterschied zwischen Stadtzentren und dem Land liege an heißen Sommertagen mitunter bei acht Grad. Durch diese natürliche Abkühlung könnten die Folgen von heißem Wetter also deutlich abgemildert werden. „Wälder können uns sehr helfen - doch anstatt ihnen zu helfen, schwächen wir sie“, sagte der Förster. „Schlimmer geht es nicht.“

Zu einer Anti-Rodungs-Protestkundgebung kamen am Sonntag nach Angaben der Veranstalter mehr als 10.000 Menschen - für sie stand ein Waldspaziergang auf dem Programm. Von der Polizei gab es zunächst keine Teilnehmerzahlen.

Der Einsatz Die Polizei räumt zurzeit die Baumhäuser, in denen Aktivisten teils seit Jahren lebten. Bis Freitagabend waren nach Angaben der Polizei Aachen 68 Baumhäuser abgebaut. 385 Aktivisten seien seit Beginn der Arbeiten vorläufig festgenommen oder in Gewahrsam genommen worden, hieß es. 39 Polizisten seien verletzt worden.

Die Rodung Der Energiekonzern RWE will etwa die Hälfte des verbliebenen Waldes (etwa 100 Hektar) roden lassen, um einen Tagebau zu erweitern. Nach Auffassung des Konzerns ist das zwingend notwendig für die Sicherung der Stromproduktion in Braunkohlekraftwerken.

Räumung im Hambacher Forst: 77 Baumhäuser entfernt

Da die Beamten mit der Protestveranstaltung beschäftigt waren, fuhren sie ihre Räumungsarbeiten am Sonntag vorerst herunter. Doch sie sind schon relativ weit: 77 Baumhäuser seien bis Samstagabend geräumt und entfernt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Aachen. Wann genau die Räumung abgeschlossen sein werde, könne aber noch nicht gesagt werden - es sei durchaus möglich, dass noch bisher unentdeckte Hütten gefunden würden. „Das kann noch dauern.“