Ein Jahr nach der Räumung : 60 neue Bauten stehen im Hambacher Forst

Kerpen Vor rund einem Jahr hat die Polizei mit immensem Aufwand den besetzten Hambacher Forst geräumt. Danach haben die Aktivisten wieder fleißig gebaut.

Fast ein Jahr nach Beginn der großen Räumung im Hambacher Forst gibt es nach Polizeiangaben bis zu 60 neue Bauten in den Bäumen. Das seien Baumhäuser aber auch andere „Strukturen“, sagte eine Polizeisprecherin in Aachen der Deutschen Presse-Agentur. Daneben gebe es bis zu 30 Konstruktionen am Boden. In dem Wald lebten rund 100 Personen.