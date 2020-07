Laut Medienbericht : Fast 3000 Straftaten im Hambacher Forst seit Oktober 2018

Polizisten stehen am 23. Juni im Hambacher Forst vor einer von Aktivisten gebauten Plattform. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Der Hambacher Forst kommt nicht zur Ruhe. Einem Bedienbericht zufolge wurden seit Anfang Oktober 2018 insgesamt 2994 Straftaten im Zusammenhang mit dem Wald im Rheinischen Revier registriert.

Den größten Anteil der Straftaten nahmen einem Bericht der „Welt“ zufolge Hausfriedensbrüche ein. Davon gab es 2057 Fälle. Insgesamt registrierte das Innenministerium in den vergangenen eindreiviertel Jahren 2994 Straftaten im Zusammenhang mit dem Hambacher Forst.

Darüber hinaus erfasste die Polizei im Zeitraum vom 4. Oktober 2018 bis zum 7. Juli 2020 39 Brandstiftungen, 40 gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr und 58 Körperverletzungen. Außerdem sei es laut Innenministerium in der Vergangenheit immer wieder zu Bewürfen von Polizei- und Sicherheitskräften mit Brandsätzen gekommen. Zudem würden Mitarbeiter des Energieversorgungskonzerns und Eigentümers RWE immer wieder attackiert.

Der Hambacher Forst hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem Symbol des Widerstands gegen die klimaschädliche Stromgewinnung aus Kohle entwickelt. In dem Wald leben Aktivisten. Das Waldstück am Tagebau Hambach zwischen Köln und Aachen wurde von RWE seit den 70er Jahren gerodet und ist heute noch nur noch rund 500 Hektar groß.