„Große Trauer um die vielen Toten“ Krieg in Israel schockt Juden in NRW

„Die neue Eskalation hat mich komplett geschockt, mit so etwas habe ich nicht gerechnet“, sagt Polina Ivanova von der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Sie ist in ständigem Kontakt mit ihren Verwandten und Freunden in Israel. „Das ist natürlich die größte Sorge: Wie geht es den Menschen dort, sind sie in Sicherheit? All meinen Bekannten geht es gut, niemand ist bisher in die Armee eingezogen worden, aber das kann sich sehr schnell ändern.“