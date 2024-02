Zeugen gesucht Opferstöcke in drei Halterner Kirchen aufgebrochen

In drei Kirchen in Haltern am See haben Unbekannte am vergangenen Freitag (23. Februar 2024) und am Wochenende Opferstöcke aufgebrochen und kleinere Bargeldsummen gestohlen. Wegen des engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs prüfe die Polizei, ob es sich bei allen Fällen um denselben oder dieselben Täter handele, sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizei in Recklinghausen am Montag.