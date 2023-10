59-Jähriger aus Haltern Nach 20 Stunden im Atlantik – geretteter Segler fühlt sich wieder fit

Der 59-jährige erfahrene Segler aus dem westfälischen Haltern hatte nach eigenen Angaben fast 20 Stunden in seiner Rettungsinsel ausgeharrt, nachdem sein Segelboot in sehr rauer See im Atlantik untergegangen war. Sein Alarm war über Satellit und über ein Telefonat von Daldrups Lebensgefährtin Anke am Donnerstagmorgen bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Bremen angekommen, wie Seenotretter Ralf Baur der dpa berichtete. „Er war im Niemandsland – etwa 1000 Seemeilen östlich von Brasilien, weit ab von den üblichen Schiffsrouten und sehr weit weg von Hilfe.“