Allerheiligen in NRW Sieben besondere Friedhöfe für einen Spaziergang

Der Nordfriedhof im Stadtteil Derendorf ist mit rund 70 Hektar Gesamtfläche der größte Friedhof der Landeshauptstadt. Zahlreiche prominente Personen aus Politik, Kultur und Wirtschaft haben dort ihre letzte Ruhe gefunden, doch der Friedhof zieht mit seiner Grünfläche und stillen Bereichen für Tiere auch Spaziergänger an – so auch an Allerheiligen. Jedes Jahr organisiert die Stadt an diesem Tag ein Veranstaltungsprogramm: Im Jahr 2014 wurden die Bäume, Grabmale und Bauwerke in bunten Farben illuminiert, seit der Corona-Pandemie werden Tausende Kerzen angezündet und die Gräber dadurch in ein besonderes Licht getaucht. Besucher können zudem einen „Grabsegen to go“ – ein Fläschchen mit Weihwasser und eine Karte mit einem Segen – mit nach Hause nehmen. Darüber hinaus gibt es weitere Programmpunkte wie ein Orgelkonzert in der Kapelle und Führungen für Kinder. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 1. November, um 12 Uhr und endet gegen 20 Uhr mit einem Abendsegen. Alle weiteren Infos unter www.duesseldorf.de