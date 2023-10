Spuk und Halloween in NRW Geister gibt es nicht – oder doch?

Düsseldorf · Seit Jahrtausenden glauben Menschen an das Übernatürliche, an Gespenster, Hexen und Dämonen, nicht nur an Halloween. Nicht selten kommt es vor, dass sie sogar Gestalten in ihren eigenen vier Wänden sehen. Doch ist es wirklich so gruselig bei uns?

30.10.2023, 08:03 Uhr

Zwölf Spukerscheinungen aus NRW 23 Bilder Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Sie hören stampfende Geräusche auf Treppen, unerklärliches Knallen von Türen, sie sehen flackernde Lichter und helle Gestalten, manchmal spüren sie eine unsichtbare Hand auf ihrer Schulter: Einige Menschen glauben, dass es bei ihnen zu Hause spukt. Sie erklären sich die seltsamen Geräusche, Gerüche und Erscheinungen mit übernatürlichen Phänomenen. Kann das überhaupt sein? Hier geht es zur Bilderstrecke: Angebliche Spukorte in NRW – mit teils furchtbarer Geschichte