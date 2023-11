Halloween in NRW Böllerwürfe und Krawalle – Polizei zieht Bilanz

In Oberhausen kam es zu einem tödlichen Messerangriff. Ein Mensch ist dort wegen seiner schweren Verletzungen gestorben. „Im Moment läuft die Obduktion“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Duisburg am Mittwoch. Nähere Angaben zur Identität des oder der Toten machte der Staatsanwalt zunächst nicht. Er kündigte eine Pressemitteilung nach Abschluss der Ermittlungen an. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet. Demnach ereignete sich die Tat in der Halloween-Nacht. Das Opfer wurde der Zeitung zufolge in der Nähe einer Grundschule gefunden.