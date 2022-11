Einsätze in der Halloween-Nacht in NRW : 13-jähriger Einbrecher versteckt sich unter Bett

Ein Polizeiauto steht bei einem Einsatz auf der Straße (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Streitigkeiten, Ruhestörungen und Randalen: In NRW hatte die Polizei in der Halloween-Nacht einige Einsätze. Ein 16-Jähriger musste ins Krankenhaus. Auch das Jugendamt musste tätig werden.

Randalierende und aggressive Feiernde haben an Halloween auch in diesem Jahr wieder für Polizeieinsätze in vielen NRW-Städten gesorgt.

Ein unschönes Erlebnis mit Grusel-Faktor hatte eine Frau in Gelsenkirchen: Während sie auf einer Halloween-Party feierte, brach ein 13-jähriger Jugendlicher in ihr Haus ein. Eine Nachbarin hatte am Montagabend ein Klirren auf der Terrasse nebenan gehört und die Bewohnerin des Hauses verständigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Frau zusammen mit zwei Begleitern zuhause ankam, entdeckte sie die eingeschlagene Terrassentür und hörte Geräusche aus dem Obergeschoss. Im Schlafzimmer fand die Frau den 13-Jährigen unter dem Bett versteckt vor. Die Polizei übergab den Jugendlichen in die Obhut des Jugendamtes.

Ebenfalls in Gelsenkirchen wurde ein flüchtender Jugendlicher nach einem Streich von einem Auto erfasst und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der 16-Jährige Eier auf eine Haustür werfen, wobei er allerdings von einem Bewohner entdeckt wurde. Der Jugendliche rannte weg und lief dabei vor ein Auto, das nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er kam in ein Krankenhaus.

Foto: dpa/Christoph Reichwein 16 Bilder So schaurig war der Zombiewalk in Essen

Aus vielen Städten und Gemeinden wurden Ruhestörungen, Sachbeschädigungen von Häusern und Autos oder Streitigkeiten bei Feiern gemeldet. Vielerorts versammelten sich in Kneipenvierteln oder auf Plätzen nach Angaben der Polizei größere Menschenmengen, so etwa auch in Düsseldorf. Die Polizei dort meldete zwar keine besonderen Vorkommnisse in Verbindung mit den Feierlichkeiten in der Altstadt. Die Beamten seien jedoch bis in den frühen Morgen im Einsatzraum präsent gewesen. Einsätze wegen Randalierern, Körperverletzungen und Streitigkeiten seien schnell bewältigt worden.

Vor Mitternacht waren der Bereich am Rheinufer und der Kernbereich der Altstadt laut Polizeibericht „schon sehr gut gefüllt“. Nach Mitternacht seien mehr Menschen in die Altstadt gekommen und die Stimmung sei unter den zunehmend alkoholisierten Besuchern aggressiver geworden. Daher sei es bis 4 Uhr zu deutlich mehr Einsätzen gekommen. Danach habe sich die Einsatzlage wieder entspannt. Schwere Straftaten oder besondere Ereignisse seien bislang nicht bekannt oder angezeigt worden.

In Mönchengladbach unterschied sich die Halloween-Nacht laut Polizeiangaben nicht von einer normalen Nacht an einem Wochenende. Dort wurden drei Körperverletzungsdelikte angezeigt und acht Ruhestörungen gemeldet. Wie Bürger mitteilten, wurden an verschiedenen Stellen in der Stadt laute Böller gezündet.

(mit Agenturmaterial von AFP und dpa)