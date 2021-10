Ausflüge, Freizeitparks und Partys : Die NRW-Gruselhotspots an Halloween

Gruselfans haben am 31. Oktober und in den Tagen davor in NRW eine große Auswahl an Halloween-Events. Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Ob im Freizeitpark, auf einer Party oder doch auf der Couch vor dem Fernseher: An Halloween sind die Gruselmöglichkeiten dieses Jahr praktisch unbegrenzt. Wir haben einige Tipps zusammengestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für das Geisterfest am 31. Oktober laufen schon die Vorbereitungen. An vielen Orten in NRW gibt es für Erwachsene und Kinder in den kommenden Wochen und an Halloween ein buntes Gruselprogramm. Das sind die Highlights.

Freizeitparks Im Bottroper Movie Park gibt es schon seit Anfang Oktober regelmäßige Halloween-Tage. Die Besucher können in mehreren Attraktionen in die Rollen der Figuren aus ihren Lieblingshorrorfilmen schlüpfen. 280 Monster und Gespenster treiben ihr Unwesen im Park. Auch in anderen Bundesländern gibt es Attraktionen zum Gruselfest. Unter anderem laden der Europa-Park Rust, der Heide Park und das Legoland mit schaurigen Events zum Gruseln ein.

11 Bilder Das sind die meistgesuchten Halloween-Kostüme 2021

Partys Viel gefeiert wird in Düsseldorf am 31. Oktober – im Schlösser Quartier etwa unter dem Motto „I love Düsseldorf Halloween-Edition.“ Das Zakk wirbt für seinen Halloween-Abend mit „Särgen, Rauch und Rock’n Roll.“ In Köln gibt es Partys im Carlswerk Victoria mit vielen Bands, die Wolkenburg wird zum Gruselkabinett. Mehr Infos zu den Halloween-Partys in NRW haben wir hier zusammengestellt.

Ausflüge Wer an Halloween einen Ausflug zu einem Ort mit schauriger Geschichte unternehmen will, hat in NRW eine große Auswahl. Für viele Fans des Geisterfestes sind Friedhöfe am Abend besonders anziehen – der Friedhof Melaten in Köln ist dafür bestens geeignet. Auch um den Gallberg in Düsseldorf gibt es gespenstische Geschichten rund um Hexenverbrennungen. Zu der Krypta des Münsters in Mönchengladbach gibt es auch eine Legende: Dort sollen Soldaten mit dem Teufel um ihre Seelen Karten gespielt haben.

Fernsehen Auch im TV-Programm gibt es an und rund um Halloween Gruselgeschichten. Das Erste sendet für Frühaufsteher schon um 7 Uhr den Film „Spuk aus der Gruft“, bei dem es um eine Mumie in der Dorfkirche zu Roggelin geht. Auf Vox läuft „Hot oder Schrott – das große Gruseln“ am Sonntag ab 18:10, dabei testen die kleinen Moderatoren unter anderem Zombie-Make-up und eine Kürbiszapfanlage. Wer lieber nicht-linear schaut, kann sich von unseren Filmempfehlungen für Halloween inspirieren lassen.

(vima)