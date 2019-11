Rocker-Einsatz und Eierwerfer : So lief Halloween 2019 für die NRW-Polizei

Düsseldorf Halloween 2019 ist vorbei, die meisten Gruselfans haben friedlich gefeiert. Doch für die Polizei gab es in NRW eine ganze Reihe Einsätze - nicht nur wegen Ruhestörung.

Polizeibilanz in Mönchengladbach : Eierwerfer beschädigen an Halloween Rathausfenster

Köln „Keine größeren Aktionen“ waren der Domstadt-Polizei am Freitagmorgen bekannt. Ein Sprecher sagte, es habe ähnlich viele Einsätze wie an anderen Halloween-Abenden gegeben, darunter auch einzelne Fälle von Eierwerfern.

Gelsenkirchen Die Polizei meldete hier am Freitagmorgen insgesamt 44 Einsätze „mit erkennbarem Halloween-Bezug“. Strafanzeigen wurden drei Mal gestellt, wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Am häufigsten rückte die Polizei in Gelsenkirchen wegen Ruhestörung aus, hier meldeten die Beamten mehr als 30 Fälle. Zweimal wurde Pyrotechnik abgebrannt, viermal rückte die Polizei wegen Kindern aus, die mit Eiern warfen. Insgesamt erteilte die Polizei 20 Platzverweise, fünf Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Außerhalb von NRW Auch hier gab es Einsätze für die Polizei. Rund 200 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben in Hamburg-Allermöhe Polizisten mit Eiern beworfen und Pyrotechnik gezündet. Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagabend. Niemand sei festgenommen worden. Die jungen Leute hatten sich auf dem Fleetplatz im Südosten der Stadt versammelt. Mit verstärkter Polizeipräsenz habe man die Lage in den Griff bekommen, sagte der Sprecher. Auch im weiteren Stadtgebiet kam es an Halloween zu Vorfällen und Auseinandersetzungen. Unter anderem in Harburg sei ein Polizeiwagen mit Eiern beworfen worden, in Bahrenfeld kam es - ebenfalls nach einem Eierwurf - zu einer kleineren Schlägerei. Insgesamt sei es für Halloween aber „ziemlich ruhig geblieben“, sagte der Sprecher.