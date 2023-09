Künstliche Intelligenz für Schockanruf in Halle genutzt Wenn der falsche Sohn wie der echte klingt

Als Carola Kalitta-Kremer ans Telefon geht, hört sie die Stimme eines weinenden jungen Mannes, der „Mama, Mama“ sagt. Das kann nur einer meiner Söhne sein, denkt sie sofort, glaubt dessen Stimme auch zu erkennen. „Ab diesem Moment war ich in dem Film, dass es sich um mein Kind handelt, war emotional gefangen“, erzählt die 61-Jährige aus Halle in Westfalen. Nur saß am anderen Ende der Leitung nicht ihr Sohn, sondern ein Trickbetrüger, der es auf das Geld von Kalitta-Kremer abgesehen hatte – und der für seinen Betrug möglicherweise auch Künstliche Intelligenz (KI) einsetzte, um die Stimme authentisch erscheinen zu lassen.