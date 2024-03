Landgericht Bielefeld Urteil erwartet im Mordprozess um im Wald vergrabene Leiche

Am 5. Juli 2023 soll der Angeklagte die 68-Jährige aufgesucht und sie entweder noch vor Ort erwürgt oder sie mitgenommen haben, um sie in einem nahegelegenen Waldstück umzubringen. Die Leiche soll der 73-Jährige in einem zuvor ausgehobenen Grab versteckt haben. Im Kofferraum seines Wagens wurden DNA-Spuren gefunden. Für Aufsehen hatte der Fall gesorgt, weil die Frau wochenlang als vermisst galt und rund um Halle in Westfalen nach ihr gesucht wurde. Der letzte Prozesstag in dieser Woche war wegen eines Krankheitsfalles ausgefallen, sodass am Freitag noch eine mögliche Einlassung des Angeklagten sowie die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklägern und Verteidigung anstehen.