Wieder lange Wartezeiten an NRW-Flughäfen : “Das ist ein Desaster mit Ansage“

Am Sonntagnachmittag beginnen die Warteschlangen zur Sicherheitskontrolle am Düsseldorfer Flughafen am Flugsteig B und verlaufen bis zum Flugsteig A. Foto: Verdi

Düsseldorf/Köln Auch zur Halbzeit der Sommerferien in NRW hat sich das Chaos an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln nicht gelegt. Passagiere stehen teilweise in Schlangen, die bis vor die Gebäude reichen.

Es ist das vierte Wochenende in Folge, an dem es zu langen Wartezeiten an den Schaltern kommt. Sowohl zum Check-In, als auch zur Sicherheitskontrolle müssen die Fluggäste lange anstehen. Laut Flughafen Düsseldorf sind seit Beginn der Ferien rund 1,2 Millionen Passagiere von dort aus geflogen. Dies entspreche etwa 70 Prozent des Passagieraufkommens des Ferienzeitraums im Jahr 2019, wie ein Sprecher mitteilte. Allein für das Wochenende um den 16. Juli erwartete man 190.000 Fluggäste.

Doch die müssen immer früher am Flughafen sein, wollen sie wegen der langen Wartezeiten ihren Flieger nicht verpassen. Für Verdi-Sekretär und Flughafenexperte Özay Tarim ist das keine Überraschung: „Wir haben schon lange vor den Ferien die Sorge geäußert, dass das Personal nicht ausreichen könnte. Unsere Befürchtungen wurden aber noch übertroffen.“

Die fast täglich gleichen Bilder von langen Schlangen seien für ihn unverständlich. „Das ist ein Desaster mit Ansage und spricht für absolutes Missmanagement“, so Tarim. Schon seit Februar hätten die Betreiber anhand der Buchungszahlen die Nachfrage erkennen und entsprechende Vorbereitungen treffen müssen, sagt er. „Ist ja schließlich nicht wie bei der Bahn, wo man sich eher spontan entschließt einzusteigen.“ Die Leidtragenden seien nun die Fluggäste und die Beschäftigten vor Ort, die immer mehr belastet werden.

Diese Belastung zeige sich immer deutlicher. Bei der Sicherheitskontrolle in Köln gebe es seit Juli vergangenen Jahres ein neues Vergütungssystem. Statt wie in Düsseldorf nach prognostizierten Kontrollstunden wird der Sicherheitsdienstleister hier vom Staat nach abgefertigten Fluggästen vergütet. „Das heißt übersetzt: Mit wenig Personal viele Fluggäste abfertigen bringt mehr Geld in die Kassen von Securitas.“ Es gebe bereits einen hohen Krankenstand von 24 Prozent, zudem wurden 160 Überlastungsanzeigen eingereicht. Auch in Düsseldorf gebe es schon rund 100 dieser Anzeigen.

Für Tarim spreche das eine eindeutige Sprache: „Wie viele Warnungen braucht es noch? Wir brauchen dringend mehr Personal, auch wenn für die Sommerferien in NRW das Kind schon längst in den Brunnen gefallen ist.“ Dass die Politik verhindert hat, dass Standards der Sicherheitsvorkehrungen gesenkt werden oder Leiharbeit zugelassen wird, sei ein Glück. „Trotzdem bleibt das Gesamtergebnis unverändert desaströs“, so Tarim.

Am Flughafen Düsseldorf komme es nach wie vor „gerade in Peakzeiten zu längeren Wartezeiten bei der Passagierabfertigung“, wie ein Sprecher mitteilte. Im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstütze der Flughafen Düsseldorf die verantwortlichen Airlines und Bodenverkehrsdienstleister. Eine personellen Aufstockung der Servicekräfte durch Studierende, die Umleitung der Passagiere je nach Besetzung der Sicherheitskontrollen und ein Team aus Mitarbeitern zur Unterstützung der Gepäckausladung und mit einem Früh-Check-in ab 3 Uhr morgens sollen helfen, die Probleme in den Griff zu bekommen. „Leider reicht dies nicht immer aus, um die personellen Engpässe der Dienstleister von Airlines und Bundespolizei auszugleichen. Daher wird uns die jetzige Situation aller Voraussicht nach noch einige Wochen begleiten“, so der Sprecher.