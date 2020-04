Halbbruder erstochen : 15-Jährige muss wegen Mordes siebeneinhalb Jahre in Jugendhaft

In einer Wohnung in diesem Mehrfamilienhaus in Detmold geschah die Tat (Archivfoto). Foto: Guido Kirchner/dpa/Guido Kirchner

Detmold Sie erstach ihren Halbbruder, während er schlief: Jetzt ist eine 15-Jährige aus Detmold wegen Mordes zu siebeneinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Laut Obduktion starb das Kind durch 28 Messerstiche.

Für den Mord an ihrem dreijährigen Halbbruder ist eine 15-Jährige aus Detmold zu siebeneinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Detmold blieben damit am Mittwoch unter der Höchststrafe des Jugendstrafrechts, weil die Jugendliche voll geständig war, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Der Prozess fand komplett hinter verschlossenen Türen statt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Eine Obduktion hatte ergeben, dass der kleine Junge mit 28 Messerstichen getötet worden war. Die 15-Jährige hatte ihren Halbbruder im vergangenen November erstochen, während er schlief. Laut Staatsanwaltschaft war ein Motiv der Jugendlichen Eifersucht. Sie soll laut Ermittlern eine tiefe Abneigung gegen den Jungen entwickelt haben, das Umfeld der Familie wurde als schwierig beschrieben.

Das Motiv für die Tat hätten die Richter in Rivalitäten zwischen den Geschwistern gesehen, sagte der Sprecher. Sie sahen zudem das Mordmerkmal Heimtücke als erfüllt an. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer acht Jahre Jugendstrafe gefordert, die Verteidigung sechs bis sieben Jahre.

Angehörige hatten den toten Jungen am 6. November 2019 in der Wohnung der Familie entdeckt. Die Eltern der beiden Geschwister waren zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung. Die 15-Jährige war verschwunden, nach stundenlanger Suche nahm die Polizei sie am nächsten Morgen im rund neun Kilometer entfernten Lemgo fest.

Die Höchststrafe für einen Mord sind bei Anwendung des Jugendstrafrechts zehn Jahre. In einem besonders schweren Fall können bis zu 15 Jahre Jugendhaft verhängt werden.

(kess/dpa)