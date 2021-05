Staatsschutz ermittelt : Hakenkreuz in Streifenwagen im Kreis Lippe

Detmold/Bielefeld Jemand hat in einen Streifenwagen hinter die Sonnenblende ein Hakenkreuz geschmiert. Das Fahrzeug ist erst vor kurzem zugelassen worden. Der Staatsschutz ermittelt jetzt alle Personen, die Zugang zum Auto hatten.

Nach dem Fund eines Hakenkreuzes in einem Streifenwagen der Polizei des Kreises Lippe hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Einer Beamtin war das aufgemalte verbotene Zeichen am Freitag am Fahrzeughimmel beim Herunterklappen der Sonnenblende auf der Fahrerseite aufgefallen. Das teilte die Polizei in Bielefeld mit. Die Beamtin habe sofort ihre Vorgesetzten informiert. Die schalteten den Staatsschutz ein. Der wird bei politisch motivierten Straftaten aktiv.