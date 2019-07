Prozess in Hagen : Mörder soll nur Wochen nach Haftentlassung wieder getötet haben

Hagen 27 Jahre saß ein Mörder im Gefängnis. Im Oktober 2018 wird er entlassen. Nur drei Monate später soll der Mann in Schwerte wieder getötet haben. Vor Gericht schweigt er.

Das neue Opfer, eine Frau, soll im Januar in Schwerte getötet worden sein. Die 72-jährige Seniorin wurde in ihrem Haus erwürgt. Zuvor soll der Täter sie geschlagen und ihr mit einem Messer in den Hals und den Oberkörper gestochen haben. Am Donnerstag hat vor dem Hagener Schwurgericht der Prozess gegen den Verdächtigen begonnen. „Ich werde gar nichts sagen“, antwortete der 50-Jährige auf die Frage, ob er sich zu den Vorwürfen äußern wolle.