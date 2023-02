Schwerer Unfall in Hagen Zweijährige stürzt drei Etagen hinab ins Treppenhaus

Ein zweijähriges Mädchen ist in einem Haus in Hagen vom zweiten Stock durchs Treppenhaus bis in den Keller gestürzt. Es sei lebensgefährlich verletzt worden, sein Zustand sei aber stabil, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Polizei geht demnach von einem tragischen Unglück aus, es gibt keine Ermittlungen.