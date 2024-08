SEK-Einsatz in Hagen Weil ein Pärchen zu laut ist – Nachbar schießt mit Luftgewehr

Ein Nachbarschaftsstreit wegen einer Ruhestörung hat in Hagen einen Polizeieinsatz mit Spezialeinsatzkräften (SEK) ausgelöst. Eine 44-jährige Frau rief am Samstagabend den Notruf an und berichtete von einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem Lebensgefährten mit einem 64 Jahre alten Nachbarn, wie die Polizei mitteilte. Der Senior war nach Empfinden des Pärchens zu laut gewesen.