Unfall in Hagen Verpuffung unbekannter Chemikalien in Einfamilienhaus

Nach einer Verpuffung unbekannter Chemikalien in einem Mehrfamilienhaus sind in Hagen Spezialkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Ein Mann sei bei dem Vorfall am Donnerstag verletzt worden und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen seien in dem Haus noch weitere Behältnisse mit bislang unbekannten Substanzen, deren Gefahrenpotenzial unklar sei. Die angrenzenden Gebäude seien vorsorglich geräumt worden.