Vergewaltigungen in Heim Lange Haftstrafe für Altenpfleger aus dem Rhein-Sieg-Kreis

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Angeklagte in 14 Fällen des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Betreuungsverhältnisses und in zwölf Fällen davon auch der Vergewaltigung schuldig gemacht hatte. Die Taten sollen sich zwischen April 2021 und Juni 2023 ereignet haben. Bei einem weiteren Versuch wurde der Angeklagte auf frischer Tat von einem Kollegen erwischt.