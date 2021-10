Raub in Hagen : Unbekannter überfallt mit Küchenmesser eine Spielhalle

Hagen Mit einem rund 20 bis 30 Zentimeter langen Messer hat ein Mann in Hagen eine Angestellte in einer Spielhalle bedroht. Seine Beute: Mehrere Hundert Euro.

Ein Unbekannter hat mit einem Küchenmesser eine Spielhalle in Hagen überfallen und Bargeld erbeutet. Mit der rund 20 bis 30 Zentimeter langen Waffe in der Hand betrat der Mann laut Angaben der Polizei in der Nacht zu Sonntag das Gebäude. Dann forderte er die 41-jährige Angestellte auf, ihm die Tageseinnahmen zu geben. Die Summe von mehreren Hundert Euro habe er in einer Plastiktüte verstaut und sei geflüchtet. Die Polizei bat am Sonntag um Zeugenhinweise.