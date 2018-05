Hagen: Unbekannter kratzt "Schlampe" in Porsche - Zeugen gesucht

Unbekannter kratzt „Schlampe“ in Porsche

In Hagen haben Unbekannte "Schlampe" in einen Porsche geritzt.

Hagen Da war jemand sauer: In Hagen hat ein Unbekannter das Wort „Schlampe“ auf die Beifahrertür eines Porsche Carrera gekratzt. Der Autobesitzer will 2000 Euro für Hinweise auf den oder die Täter zahlen.

Der oder die Täter beschädigten laut Polizei noch einen zweiten Wagen. Auch dort fand der Besitzer später das Wort „Schlampe“ eingeritzt, diesmal auf der Kofferraumklappe. Die Wagen waren an der Frankstraße und am Preselweg abgestellt. Der oder die Täter seien am 2. Mai zwischen 7.45 Uhr und 17.45 Uhr gekommen.