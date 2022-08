Kleingartenanlage in Hagen : Dieb klaut Auto – und Hose

Ein Unbekannter hat in einer Kleingartenanlage in Hagen eine Hose und ein Auto geklaut (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hagen Eine ungewöhnliche Beute-Kombination entwendete ein Dieb am Montag in Hagen. Nicht nur stahl er das Auto eines 70-Jährigen, er nahm auch direkt die Hose des Seniors mit, in der sich unter anderem die Autoschlüssel befanden.

Ein unbekannter Täter hat einem 70-jährigen Mann am Montag in Hagen seine Hose und dann auch sein Auto gestohlen. In der Hose habe sich unter anderem der Autoschlüssel des Seniors befunden, der laut Mitteilung der Polizei nachmittags in seinem Kleingarten im Stadtteil Hohenlimburg gearbeitet hatte. Der Rentner habe sich umgezogen und seine Hose in der Gartenlaube abgelegt. In den Hosentaschen befand sich den Angaben vom Dienstag zufolge neben dem Autoschlüssel auch die Geldbörse des 70-Jährigen.

Nachdem der Mann später den Diebstahl der Hose bemerkt hatte, musste er feststellen, dass auch sein Wagen entwendet worden war. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem blauen Pkw blieb bisher erfolglos. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen.

(toc/dpa)