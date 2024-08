Landgericht Hagen Tödliche Schüsse auf Hagener Schrottplatz – Urteil erwartet

Am Landgericht Hagen soll am Freitag (2. August, 13.30 Uhr) das Urteil um tödliche Schüsse auf einem Hagener Schrottplatz gesprochen werden. Angeklagt ist ein 77 Jahre alter Mann, der am 19. Januar dieses Jahres seinen Halbbruder erschossen und zwei weitere Menschen angeschossen haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft wegen Mordes und zweifachen Mordversuchs beantragt.