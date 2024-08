Halbbruder erschossen Tödliche Schüsse auf Hagener Schrottplatz – Richter verhängen lebenslange Haft

Nach tödlichen Schüssen auf einem Schrottplatz in Hagen ist ein 77 Jahre alter Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hat nach Ansicht des Gerichts am 19. Januar dieses Jahres seinen Halbbruder erschossen und zwei weitere Personen durch Schüsse verletzt. Hintergrund war laut Urteil des Hagener Schwurgerichts ein Streit in der Firmenleitung.