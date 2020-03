Prozess in Hagen : Töchter missbraucht - Vater zu über 13 Jahren Haft verurteilt

Hagen Den jahrelangen sexuellen Missbrauch seiner beiden Töchter muss ein 44-jähriger Mann aus Hagen mit 13 Jahren und sechs Monaten Haft büßen.

Dieses Urteil hat das Hagener Landgericht am Dienstag gesprochen. Der angeklagte Deutsche hatte die in den Jahren 2004 und 2005 geborenen Mädchen nach der Trennung von seiner Frau in seiner Wohnung aufgenommen. Dort soll es ab 2012 regelmäßig zu schweren sexuellen Übergriffen gekommen sein. In einigen Fällen soll er den Kindern Geld als Gegenleistung versprochen haben.