Großeinsatz Tennisclub in Hagen abgebrannt

Ein Tennisclub in Hagen ist in der Nacht zum Samstag komplett abgebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei mitteilte. Ein Großaufgebot von 80 Feuerwehrleuten war demnach in der Nacht vor Ort und löschte den Brand. Da die Brandruine einsturzgefährdet war, war sie anschließend von Kräften des Technischen Hilfswerks abgerissen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.