Streit wegen Sperrmüll : Video zeigt brutale Schlägerei in Hagen

Video zeigt brutale Schlägerei in Hagen

Hagen Bereits am Freitag kam es zu der brutalen Schlägerei im Hagener Ortsteil Altenhagen. Ein Video, das auch der Polizei vorliegt, zeigt die Auseinandersetzung.

Am Freitagnachmittag gegen 16.35 Uhr ereignete sich der Vorfall. Laut Polizei waren zwei Anwohnergruppen über das Abstellen von Sperrmüll in Streit geraten. Anschließend griffen sich die Gruppen, insgesamt etwa zehn Personen, gegenseitig an. Dabei kam wohl auch ein Schlagstock zum Einsatz. Zeugenaussagen sprachen auch von einem Messer, dieses konnte die Polizei vor Ort nicht feststellen.