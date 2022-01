Tondokument aufgetaucht : Staatsanwaltschaft prüft Vorwürfe gegen Polizei in Hagen

Staatsanwaltschaft prüft Vorwürfe gegen Polizei in Hagen

Kam es zum Gewalteinsatz auf einer Wache in Hagen? Das prüft aktuell die Staatsanwaltschaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Hagen/Wuppertal Ist die Polizei in Hagen auf zwei Brüder losgegangen? Die Staatsanwaltschaft prüft schwere Vorwürfe gegen die Beamten. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei in Wuppertal die Ermittlungen übernommen.

Nach einem Streit über einen Einsatz bei einer Verkehrskontrolle in Hagen prüft die Staatsanwaltschaft schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Es werde dem Verdacht der Körperverletzung im Amt nachgegangen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen am Montag. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte die Polizisten wegen ihres Vorgehens bei einer Fahrzeugkontrolle Anfang Januar angezeigt und war am Tag darauf für ein klärendes Gespräch mit seinen Brüdern (16 und 32 Jahre alt) auf der Wache erschienen.