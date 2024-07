Prozess in Hagen Sexueller Missbrauch an Grundschülerinnen in Altena – Lehrer zu Haftstrafe verurteilt

Wegen vielfachen Missbrauchs von Grundschülerinnen ist ein Lehrer vom Landgericht Hagen in Nordrhein-Westfalen zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte wurde des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in 80 Fällen für schuldig befunden, wie ein Gerichtssprecher am Montag (1. Juli 2024) sagte, davon in 76 Fällen in Tateinheit mit sexuellem Kindesmissbrauch und in vier Fällen in Tateinheit mit schwerem sexuellen Kindesmissbrauch.