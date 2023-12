„Wir kennen ihn“ Schüsse bei Streit in Hagen – Fahndung nach mutmaßlichem Täter

Im Laufe des Tages sollte eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Täter starten. „Wir kennen ihn“, hieß es am Montag bei der Staatsanwaltschaft in Hagen. Zwei 40 Jahre alte Männer waren am Samstag (9. Dezember) schwer verletzt worden. Sie sind auf dem Wege der Besserung und schweben nicht in Lebensgefahr, berichtete Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli. In einer ersten Mitteilung der Polizei war zunächst von zwei Verdächtigen die Rede gewesen.