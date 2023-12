„Wir kennen ihn“ Schüsse bei Streit in Hagen – Fahndung nach einem 23-jährigen Mann

Die Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar. Mehrere Männer waren auf offener Straße in Streit geraten in dessen Verlauf sei aus der Personengruppe heraus auf zwei der Beteiligten mehrfach geschossen worden. Die Schüsse fielen nach Angaben der Polizei in der Nähe eines Spielplatzes. Einsatzkräfte fanden die beiden verletzten Männer auf der Straße liegend. Sie wurden in Kliniken gebracht. Der Hintergrund der Streitigkeiten ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine Mordkommission ermittelt – was den Angaben zufolge nun zu den Personalien des 23-Jährigen führte.