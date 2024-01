Großaufgebot in Hagen Schüsse auf Wertstoffhof – Haftbefehl gegen 77-Jährigen beantragt

Nach den tödlichen Schüssen auf einem Wertstoffhof in Hagen hat die Staatsanwalt Haftbefehl gegen den 77-jährigen Tatverdächtigen beantragt. Seine Vorführung vor dem Amtsgericht Hagen sei noch am Samstag (20. Januar) zu erwarten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die beiden lebensgefährlich verletzten Männer im Alter von 48 und 23 Jahren seien nach dem Vorfall im Stadtteil Lennetal am Freitagnachmittag noch in intensivmedizinischer Behandlung, ihr Zustand werde aber als stabil eingestuft, hieß es.