Großeinsatz der Polizei Schüsse an zwei Orten in Hagen — mehrere Verletzte

Hagen · In Hagen sind am Samstagmittag Schüsse gefallen. Die Polizei spricht von mehreren Verletzten an zwei Tatorten. Was bisher dazu bekannt ist.

01.06.2024 , 13:24 Uhr

Polizeiwagen und ein Rettungswagen der Feuerwehr stehen vor einem Friseursalon: In Hagen sind an zwei Orten mehrere Schüsse gefallen und mehrere Menschen verletzt worden. Foto: dpa/Alex Talash

In Hagen sind am Samstagmittag an zwei Orten Schüsse gefallen - mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei Hagen bestätigte auf dpa-Anfrage erste Medienberichte, wonach es sich bei einem der Tatorte um einen Friseursalon im Stadtteil Eilpe handelt. Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei Dortmund habe die Führung des Einsatzes übernommen und einen Stab eingerichtet, hieß es weiter. Die Polizei bestätigte, dass Menschen verletzt wurden - eine genaue Zahl war aber zunächst nicht bekannt. Ein Rettungshubschrauber landete nach Angaben der „Westfalen Post“ in der Nähe der Tatorte. Bitte verbreiten Sie keine Spekulationen oder Gerüchte auf den Social-Media-Kanälen. Warten Sie auf unsere offiziellen Informationen. #Hagen #Eilpe — Polizei NRW HA (@polizei_nrw_ha) June 1, 2024 Auf der Plattform X teilte die Polizei Hagen mit, dass nach ersten „Erkenntnissen ... die Hintergründe des Geschehens im familiären Umfeld liegen“ könnten. Die Polizei bittet, keine Spekulationen in sozialen Netzwerken zu teilen. Die Polizei sperrte den Bereich um die Einsatzorte großräumig ab. Mehr in Kürze.

(top/dpa)