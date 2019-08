Prozess in Hagen : Pflegekind starb nach Schlägen auf den Kopf – Angeklagter schweigt

Hagen Ein Kleinkind stirbt an schweren Hirnverletzungen. Sein Pflegevater soll dem Jungen mit dem Rohr eines Staubsaugers auf den Kopf geschlagen haben. Vor Gericht schweigt der Mann.

Laut Anklage starb der Junge am frühen Morgen des 3. Januar in der Essener Uniklinik an den Folgen schwerer Hirnverletzungen. Der Pflegevater soll dem Kind am Abend zuvor zahlreiche Schläge auf den Kopf versetzt haben - unter anderem mit dem Rohr eines Staubsaugers. Außerdem soll der Angeklagte den Kopf des Babys massiv geschüttelt haben. In der Klinik stellten die Ärzte Einblutungen in den Netzhäuten beider Augen fest.